В каких професий должин быть компьютер? (надо 10 профессий и чучуть биографии)
Технология
В каких професий должин быть компьютер? (надо 10 профессий и чучуть биографии)
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Гость:
Я нзнннрюбюююппгиввеоол
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