Краткое описание в научном стиле про цветок розы

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Розы — один из старейших и великолепнейших цветов, известных еще с древних времен. Розой восхищались древние греки и римляне, ее красоту воспевали средневековые менестрели, монахи выращивали ее в монастырских садах и пытались выводить новые сорта. На протяжении многих веков роза была символом красоты, именно с этим цветком принято было сравнивать красоту женщины. Выращивать и отбирать самые лучшие виды роз начали еще на Древнем Востоке, в Китае, Индии, Малой Азии. Но собственно селекционные работы по выведению гибридов роз широко развернулись в странах Европы только в XVIII веке. До XIX века в Европе преобладали розы, цветущие 1 раз за сезон. К концу века таких сортов насчитывалось уже около 4000. И только позже появились сорта, отличающиеся способностью повторного цветения. Это дало толчок селекционным работам по их гибридизации и выведению новых сортов, которые и стали исходными формами для создания основных групп современных роз. Род роз относится к семейству розоцветных и объединяет более 300 видов, произрастающих в умеренном климате, разновидностей, форм и более 20 тысяч сортов. Культурные розы относятся к самому многочисленному подроду — роза, в который входят 135 видов. Розы — листопадные, реже вечнозеленые многостебельные кустарники высотой от 35 см до 2—2,5 м и недлинные (до 12 м) сильноветвистые лианы с ползущими по опоре или стелющимися по земле тонкими побегами. Побеги и листья разной величины и формы, однако есть формы и без шипов, цветки махровые, полумахровые, самой разнообразной формы, окраски, одиночные или собранные в щитковые или метельчатые соцветия, душистые и без запаха. Многовековая культура роз в различных климатических и почвенных условиях, появление огромного многообразия садовых форм и сортов довольно сложного происхождения с разными биологическими особенностями и декоративными качествами вызвали необходимость объединения их в садовые группы. Такое объединение хотя и является весьма условным, но помогает ориентироваться в выборе ассортимента и разработке приемов выращивания. В современной садовой классификации роз выделяют более 25 тысяч роз, представленных 56 классами или садовыми группами. Все существующее многообразие роз можно первично подразделить на старые и современные розы. Ро́за — принятое в декоративном цветоводстве название культурных форм растений, относящихся к роду Шиповник (лат. Rósa) семейства Розовые. Дикие растения произрастают, в основном, в умеренном климате. Всего насчитывается около 300—400 видов дикой розы. Растения обычно имеют форму куста или лианы. В классическом изображении роза имеет 32 лепестка, отсюда название роза ветров. Роза на сегодняшний день — самый покупаемый цветок в мир