Сочинение на тему берегите животных (желательно на русском)

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Испокон веков домашние питомцы находятся рядом с человеком: успокаивают, вызывают улыбки, не разрешают тосковать в одиночестве, делят с нами дом и дышат тем же воздухом. Но чаще всего люди не думают о том, как жизнедеятельность человека отражается на здоровье животных? Американские исследователи еще в начале века доказали, что у многих домашних кошек, чьи хозяева много курят, риск образования лимфомы - распространенной формы рака, повышается в два раза. Также опасен для домашних любимцев дым от камина или печи. Причина - в следующем. Кошки редко выходят из дома. Эти маленькие зверьки крайне чистоплотны, поэтому часто моются. Но во время вылизывания кошки поглощают вредные частицы, которые ранее осели на их шерсти. Как же нам защитить своих питомцев? Курящие люди, которые не собираются бросать свою вредную привычку, должны обустроить для курения определенное помещение в доме и стараться не пускать туда животных. Помимо этого, пушистых кошек рекомендуется как можно чаще вычесывать, а иногда их полезно даже мыть в воде с использованием специального мягкого шампуня. Берегите животных, следите за их здоровьем, ведь они дарят человеку так много радости.