Какие историчекие памятники,архитектурные сооружения есть в твоём крае?

Обществознание
Какие историчекие памятники,архитектурные сооружения есть в твоём крае?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Памятник погибшим солдатам в великоотечественной войне,памятник репресированным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переделай по образцу. Образец: Hobbit has a new player. - Hobbits player is new. 1) Peter usually writes long letters. 2) Jim sends beautiful postc...
Ответить
Русский язык
Составьте предложение со словом туфля, чтобы был понятен род. Пример: слово повидло. Мама купила вкуснОЕ повидло.
Ответить
Русский язык
Слова-предложения.Неполные предложения. Охарактеризовать их.Привести 2предложен??я.Срочно пожалуйста
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему берегите животных (желательно на русском)
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста с проектом на тему "свойства площади" 2 класс
Ответить