Какие историчекие памятники,архитектурные сооружения есть в твоём крае?
Обществознание
Какие историчекие памятники,архитектурные сооружения есть в твоём крае?
Ответ(ы):
Гость:
Памятник погибшим солдатам в великоотечественной войне,памятник репресированным
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