Пожалуйста помогите!!! срочнооо алгебра 10 класс, в первом ответ должен получиться 4.
Математика
Пожалуйста помогите!!! срочнооо алгебра 10 класс, в первом ответ должен получиться 4.
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