Турист проплыл на плоту 48 км за 12 часов , а обратно вернулся на моторной лодке. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНЯЛ ОБРАТНЫЙ ПУТЬ , ЕСЛИ СОБСТВЕННАЯ СКОРОСТЬ ЛОДКИ 22 КМ В ЧА

Математика

Турист проплыл на плоту 48 км за 12 часов , а обратно вернулся на моторной лодке. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНЯЛ ОБРАТНЫЙ ПУТЬ , ЕСЛИ СОБСТВЕННАЯ СКОРОСТЬ ЛОДКИ 22 КМ В ЧА

Автор: Гость