Турист проплыл на плоту 48 км за 12 часов , а обратно вернулся на моторной лодке. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНЯЛ ОБРАТНЫЙ ПУТЬ , ЕСЛИ СОБСТВЕННАЯ СКОРОСТЬ ЛОДКИ 22 КМ В ЧА
Математика
Турист проплыл на плоту 48 км за 12 часов , а обратно вернулся на моторной лодке. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНЯЛ ОБРАТНЫЙ ПУТЬ , ЕСЛИ СОБСТВЕННАЯ СКОРОСТЬ ЛОДКИ 22 КМ В ЧА
Ответ(ы):
Гость:
Скорость реки 4 км/ч (48/12=4) скорость лодки 22 км мы вычитаем из неё скорость реки 4 км = 18 км/ч 48 км / на скорость 18 км/ч =2.6 чеса
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