Помогите решить номер 1.2 с решением плиз

Математика
Помогите решить номер 1.2 с решением плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Фото не открывается,попробуй заново его загрузить 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Ответьте пожалуйста на 1 задание)
Ответить
Математика
Скорость полёта скворцов 19, 5 м/с а стоила в 1, 4 раза больше. На сколько метров меньш?? пролетит скворец чем стриж 1) за 1сикунду 2) за 1 минуту?
Ответить
Математика
Турист проплыл на плоту 48 км за 12 часов , а обратно вернулся на моторной лодке. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНЯЛ ОБРАТНЫЙ ПУТЬ , ЕСЛИ СОБСТВЕННАЯ СКОРОСТЬ Л...
Ответить
Английский язык
Translate the sentences: Мой велосипед купили в прошлом году.
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите!!! срочнооо алгебра 10 класс, в первом ответ должен получиться 4.
Ответить