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2×3+ 1×0=столько будет
Математика
2×3+ 1×0=столько будет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2×3=6 2) 1×0=0 3) 6+0=6
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