Сформулируйте причины, по которым дееспособность малолетних и несовершеннолетних является неполной

Обществознание
Сформулируйте причины, по которым дееспособность малолетних и несовершеннолетних является неполной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их миро возрение еще не до конца созрело также они еще с биологической стороны не взрослые и в их организмах происходят процессы взросления
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