Помогите найти производную. y=10x^3+2x-5
Алгебра
Помогите найти производную. y=10x^3+2x-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=10x^3+2x-5 y` = 10*3 x^2+2=30x^2+2
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