Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние межд?? которыми 120 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 5 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 4 часа. В резу...
Геометрия
Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние межд?? которыми 120 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 5 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 4 часа. В результате он затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 : на 5 = 24 24 : 4 = 6
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