Сравните (а+7)-2*а+5 4+с+3*9+с
Математика
Сравните (а+7)-2*а+5 4+с+3*9+с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+7)-2а+5=12-а 4+с+3*9+с=2с+31 Явно, что 12-а меньше, чем 2с+31
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рассмотри запись и объясни, как выполнили вычитание например 40-3=(30+10)-3=30+(10-3)=30+7=37. в??чесли значения разностей, используя пример. 70-3....
Физика
Помогите срочнооо!!! 1) привидите по 2-3 примера механического движения в быту, в природе, в технике. P.S- если не сложно объясните как привод...
Русский язык
Сережа живет в москве.утром мальчик идет в школу.бабушка ведет галочкув ясли.она купила внучке красивую куклу.у сережи много книг.их дарит ему папа...