4. Что Не является фактором, влияющим на формирование климата: а) географическая широта; б) морские течения; в) растительность и животный мир; г) рельеф; д) подстилающая поверхность

География

4. Что Не является фактором, влияющим на формирование климата: а) географическая широта; б) морские течения; в) растительность и животный мир; г) рельеф; д) подстилающая поверхность

Автор: Гость