4. Что Не является фактором, влияющим на формирование климата: а) географическая широта; б) морские течения; в) растительность и животный мир; г) рельеф; д) подстилающая поверхность

География
4. Что Не является фактором, влияющим на формирование климата: а) географическая широта; б) морские течения; в) растительность и животный мир; г) рельеф; д) подстилающая поверхность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растительный и животный мир
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