Прочитай басню Л.Н. Толстого " Как мужик убрал камень". В чем заключается главная мысль?
Литература
Прочитай басню Л.Н. Толстого " Как мужик убрал камень". В чем заключается главная мысль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю,что главная мысль заключается в том,что совершенно любую проблему можно решить разными способами.
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