Найти область определения функции у=х^2+12х
Алгебра
Найти область определения функции у=х^2+12х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=x²+12x Это квадратичная функция,область определения которой множество действительных чисел.D(y)∈R
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