Ребят, помогите пожалуйста) 1)Каким общим свойством обладают органические вещества? 2)Какое вещество можно обнаружить с помощью йода?

Гость: Гость:

2) имеют в своем составе углерод 1) Органические соединения обычно представляют собой газы, жидкости или легкоплавкие твердые вещества, в отличие неорганических соединений, которые в большинстве своём представляют собой твердые вещества с высокой температурой плавления. Органические соединения большей частью построены ковалентно, а неорганические соединения — ионно. Различная топология образования связей между атомами, образующими органические соединения (прежде всего, атомами углерода), приводит к появлению изомеров — соединений, имеющих один и тот же состав и молекулярную массу, но обладающих различными физико-химическими свойствами. Данное явление носит название изомерии. Явление гомологии — существование рядов органических соединений, в которых формула любых двух соседей ряда (гомологов) отличается на одну и ту же группу — гомологическую разницу CH2. Целый ряд физико-химических свойств в перв оонном приближении изменяется симбатно [неизвестный термин] по ходу гомологического ряда. Это важное свойство используется в материаловедении при поиске веществ с заранее заданными свойствами. Они горят.