Напишите уравнение диссоциации веществ: KNO3, H2CO3, Ba(OH)2, NH4OH Какие из перечисленных веществ относятся к сильным электролитам, а какие к слабым?

Химия

Напишите уравнение диссоциации веществ: KNO3, H2CO3, Ba(OH)2, NH4OH Какие из перечисленных веществ относятся к сильным электролитам, а какие к слабым?

Автор: Гость