Напишите уравнение диссоциации веществ: KNO3, H2CO3, Ba(OH)2, NH4OH Какие из перечисленных веществ относятся к сильным электролитам, а какие к слабым?
Химия
Напишите уравнение диссоциации веществ: KNO3, H2CO3, Ba(OH)2, NH4OH Какие из перечисленных веществ относятся к сильным электролитам, а какие к слабым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KNO₃ ⇄ K⁺ + NO₃⁻ сильный электролит H ₂CO₃ ⇄ 2H⁺ + CO₃²⁻ слабый электролит Ba(OH)₂ ⇄ Ba²⁺ + 2OH⁻ сильный электролит NH ₄OH ⇄ NH₄⁺ + OH⁻ слабый электролит
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