Почему нельзя сказать о бытии, что оно "было " или "будет"?
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Почему нельзя сказать о бытии, что оно "было " или "будет"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что так придумали ученые
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