Из скольких букв состоит самое длинное слово фразы ?
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Из скольких букв состоит самое длинное слово фразы ?
Ответ(ы) на вопрос:
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Самое длинное слово из фразы "Из скольких букв состоит самое длинное слово фразы ? " это "скольких " и состоит из 8 букв
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