Помогите срочнооо!!! 1) привидите по 2-3 примера механического движения в быту, в природе, в технике. P.S- если не сложно объясните как приводить механическое движение чтоб понять
Физика
Помогите срочнооо!!! 1) привидите по 2-3 примера механического движения в быту, в природе, в технике. P.S- если не сложно объясните как приводить механическое движение чтоб понять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В быту: футбол 2) В природе: горный обвал, лавина. 3) В технике: автобус, лифт.
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