Помогите срочнооо!!! 1) привидите по 2-3 примера механического движения в быту, в природе, в технике. P.S- если не сложно объясните как приводить механическое движение чтоб понять

Физика

Помогите срочнооо!!! 1) привидите по 2-3 примера механического движения в быту, в природе, в технике. P.S- если не сложно объясните как приводить механическое движение чтоб понять

Автор: Гость