Сережа живет в москве.утром мальчик идет в школу.бабушка ведет галочкув ясли.она купила внучке красивую куклу.у сережи много книг.их дарит ему папа.сережа любит читать.выписать из текста слова в которых букв больше чем звуков
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Сережа живет в москве.утром мальчик идет в школу.бабушка ведет галочкув ясли.она купила внучке красивую куклу.у сережи много книг.их дарит ему папа.сережа любит читать.выписать из текста слова в которых букв больше чем звуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ясли , красивую , Сереже
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