Сережа живет в москве.утром мальчик идет в школу.бабушка ведет галочкув ясли.она купила внучке красивую куклу.у сережи много книг.их дарит ему папа.сережа любит читать.выписать из текста слова в которых букв больше чем звуков

Русский язык

Сережа живет в москве.утром мальчик идет в школу.бабушка ведет галочкув ясли.она купила внучке красивую куклу.у сережи много книг.их дарит ему папа.сережа любит читать.выписать из текста слова в которых букв больше чем звуков

Автор: Гость