Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символов и содержит 150 символов .Каков информационный объем этого текста

Информатика

Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символов и содержит 150 символов .Каков информационный объем этого текста

Автор: Гость