Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символов и содержит 150 символов .Каков информационный объем этого текста
Информатика
Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символов и содержит 150 символов .Каков информационный объем этого текста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На каждый символ по 6 бит! 6*150=900 битов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Рассмотри запись и объясни, как выполнили вычитание например 40-3=(30+10)-3=30+(10-3)=30+7=37. в??чесли значения разностей, используя пример. 70-3....