Выпишите причастье в 2 группы страдательное дествителное
Русский язык
Выпишите причастье в 2 группы страдательное дествителное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страдаиельное причастие: 1 рисуемый 2 читаемый 3 видимый 4 слышимый действительные причастие: 1 сидящий 2 дышущий 3 колющий 4 прыгущий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Рассмотри запись и объясни, как выполнили вычитание например 40-3=(30+10)-3=30+(10-3)=30+7=37. в??чесли значения разностей, используя пример. 70-3....
Физика
Помогите срочнооо!!! 1) привидите по 2-3 примера механического движения в быту, в природе, в технике. P.S- если не сложно объясните как привод...