Какой объем h2 образуеисч при взаимодействие 8 граммов na с h2o срочно
Химия
Какой объем h2 образуеисч при взаимодействие 8 граммов na с h2o срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na+H2O=NaOH+H2 n(Na)=Мr(Na)/m(Na)=23/8=2.875 моль n - кол-во в-ва Mr - молярная масса m - масса в-ва n(H2)=n(Na)=2.875моль V(H2)=n(H2)*22.4л/моль=2.875*22.4=64.4л V-объем 22.4л/моль - молярныйобъем любого идеального газа при н.у. Ответ: 64.4 л
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