Быстрому ответу поставлю лучший!Помогите перевести текст

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Эстебан Cortezar-молодой человек, чья любовь к моденачалось, когда он был ребенком в Колумбии. Он началпроектировании, когда ему было десять. Не брал старую одеждуврозь, а потом сшивать кусочки снова вместе.Сегодня Эстебан отвечает за растущую модаимперии. Не недавно ездил в Нью-Йорк, где онпоказал свою последнюю коллекцию в течение недели моды.Эстебан полон решимости преуспеть, и это похожеон идет правильным путем об этом!