Запиши выражение и найдите значение частного чисел 24 и с если есть равно трем
Математика
Запиши выражение и найдите значение частного чисел 24 и с если есть равно трем
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Гость:
24 разделить на 3 равно 8
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