Запиши Как можно больше слов Которые помогают Представить осеннюю природу. Приме??: Дождь , Серое Небо , Листопад .

Литература
Запиши Как можно больше слов Которые помогают Представить осеннюю природу. Приме??: Дождь , Серое Небо , Листопад .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грязь Сырость  ........................................
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