Запиши Как можно больше слов Которые помогают Представить осеннюю природу. Приме??: Дождь , Серое Небо , Листопад .

Литература

Запиши Как можно больше слов Которые помогают Представить осеннюю природу. Приме??: Дождь , Серое Небо , Листопад .

Автор: Гость