2√3(2-5√12) РЕШИТЕ !!!!!!!!!!!
Алгебра
2√3(2-5√12) РЕШИТЕ !!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2√3(2-5√12)=2·2√3-2·5√12·√3=4√3-10√36=4√3-10·6=4√3-60
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