Звуко-буквенный разбор слова новость

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Новость [н о´ в а с` т`] 2 слога н [н] согл, тверд, непарн, звонк. о [о´] гласн, удар в [в] согл, непаран, звонк, тверд о [а] гласн, безудар. с [ с`] согл, парн, мягк, глух т [т`] согл, парн, мягк,глух 7 букв 6 звуков