Интелегенция поддерживающая ссср

Гость: Гость:

Не так давно (в исторической, понятно, перспективе) была такая страна – СССР. Многие, наверно, еще помнят. СССР был не обычным государством, а сверхдержавой, чего бы там доморощенным идиотам из числа советских интеллигентов ни казалось. В те времена па планете была еще одна сверхдержава – США ее фамилия. США и возглавляемые ими (не сказать, что это просто фигура речи – возглавляемые ими) страны Запада непрерывно вели подрывную работу по уничтожению СССР. Называлось это беспрецедентное по масштабам и размаху мероприятие «холодной войной». Холодной ее называли потому, что после поражения нацистской Германии во Второй мировой войне всем стало ясно, что победить СССР силой оружия не может никто. Потому в ходе новой войны способы и средства были избраны совершенно другие. По большей части – идеологические. В ретроспективе все выглядит весьма незатейливо. Гражданам некой страны с тоталитарным режимом (см. СССР) сообщают: вы живете так плохо потому, что у вас нет демократии и свободных выборов. А вот как только и то и другое появится – сразу заживете, как мы. Тупые советские граждане слушали этот бред, широко разинув клювы: блин, эвона как оно все оказывается!!! И твердо знали, что, как только начнут проводить «свободные выборы» и соберут полную Думу интеллектуалов, все сразу станет как надо. Первую скрипку в этом деле сыграли советские интеллигенты. Тут следует определиться с понятием: кто такой этот самый советский интеллигент? И в чем его отличие от интеллигента как такового? Рядовой советский интеллигент – суть гражданин без роду и без племени, получивший весьма неплохое (я бы даже сказал – мирового класса) гуманитарное (значительно реже – техническое) образование за государственный счет. Вот здесь важный момент. Отсутствие рода и племени подразумевает крайне шаткие моральные устои. А в комплекте с ними – отсутствие ответственности за свои поступки. Человек в прямом смысле слова из г.... начинает ощущать себя алмазом невиданной огранки. Просто потому, что прочитал некие книжки и послушал, что про них говорят другие читатели. Ни для кого не секрет, что знания – это не ум. Но наш гражданин, набравшийся знаний в госучреждении, немедленно всех тех, среди кого и за чей счет он вырос, но неких книжек не читал, за людей считать перестает. И как правоверный большевик истово полагает, что как только объявят свободные выборы и организуют Думу – в России примерно за 500 дней образуется рай земной. Короче говоря, советский гражданин без крепких моральных устоев и минимального жизненного опыта – чисто шимпанзе с гранатой.