Подумайте какие факторы и как оказывали воздействия на средневековую торговлю
История
Подумайте какие факторы и как оказывали воздействия на средневековую торговлю
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В XII веке в Северной Европе был основан Ганзейский союз во главе с городом Любек. В состав союза вошли многие северные города Священой Римской империй — Амстердам, Кёльн, Бремен, Ганновер и Берлин — и других регионов — например Брюгге и Гданьск. Союз осуществлял посредническую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой, состоял в торговых отношениях со многими другими городами, в числе которых были Берген и Новгород.
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