В чьем восприятии и при каких обстоятельствах впервые предстает перед читателями капитан Тушин?

Гость: Гость:

Это штабс-капитан, герой Шенграбенского сражения. Т. - человек маленького роста с тоненьким голоском, в нем было что-то "невоенное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное". Этот герой робеет перед начальством, чувствует себя виноватым, маленьким. Накануне сражения Т. говорит о страхе смерти и того, что ожидает после нее. Но во время сражения герой преображается. Он чувствует себя "огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра". Батарея Т. была забыта в ходе боя. Во время сражения штабс-капитан уже не боится смерти или ранений, ему становится все веселее и веселее, солдаты слушаются его как дети. Солдаты чудом выживают благодаря героизму Т.