Как измерить информационный объём имени Дмитрий
Информатика
Как измерить информационный объём имени Дмитрий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит от того в сколькобитовой кодировке оно закодировано. Считаешь количество символов в строке (включая пробелы и знаки препинания), и умножаешь на количество бит, приходящееся на 1 символ. если на 1 символ приходится 8 бит (8-битовая кодировка, например koi-8), то информационный объем слова "Дмитрий" будет равен 7*8=56 бит если кодировка 16-битная, то 7*16=112 бит.
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