Помогите пожалуйста Напишите названия ( в сокращении типо водорот-H) все МЕТАЛЛЫ
Химия
Помогите пожалуйста Напишите названия ( в сокращении типо водорот-H) все МЕТАЛЛЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алюминий-Al, медь-Cu, сереброAg, ОловоSn, золотоAu,Свинец Pb,
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