A+(10355-4987)=4732+3349

Математика
A+(10355-4987)=4732+3349
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+ 5368= 8081 а= 8081-5368 а= 2713
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