Как сделать сочинение на зоголовог моя любимая игрушка
Русский язык
Как сделать сочинение на зоголовог моя любимая игрушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня много игрушек. Но любимая только одна. Это большой заяц. Подарили его мне давно. Я была совсем маленькой. Как сказала мама, на первую годовщину. Еще мама вспоминала, как я садилась к зайцу, уютно устраивалась у него между лапами и часами сидела, рассматривая картинки в книге или играя с другими игрушками. За много лет мой зайчик уже не выглядит так нарядно, как раньше. Теперь он не яркого розового цвета, а бледно-розовый. Пушистая шерстка кое-где повытерлась или скаталась. Жилет и штанишки поистрепались. В нескольких местах зайчик порвался, и я зашивала своего друга. Но мой Зайка все равно мне дороже самых новых и самых красивых игрушек. Я даже не могу объяснить, чем он мне так приглянулся. Но это моя самая любимая игрушка, с которой я не хочу расставаться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите дам 40 баллов Задание: Составьте со словом 'земля' предложение так, чтобы оно было дополнением. Плиз помогите пожалуйста
Русский язык
Помогите сжать текст . По мнению психологов, настроение преимущественно зависит не от событий как таковых, а от того, как мы их воспринимаем. Вед...
Математика
Температу воздуха утром была 4 градусов, а к вечеру стала равной -3 градуса На сколько градусов изменилась температура воздуха за день