Температу воздуха утром была 4 градусов, а к вечеру стала равной -3 градуса На сколько градусов изменилась температура воздуха за день

Математика

Температу воздуха утром была 4 градусов, а к вечеру стала равной -3 градуса На сколько градусов изменилась температура воздуха за день

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