Температу воздуха утром была 4 градусов, а к вечеру стала равной -3 градуса На сколько градусов изменилась температура воздуха за день
Математика
Температу воздуха утром была 4 градусов, а к вечеру стала равной -3 градуса На сколько градусов изменилась температура воздуха за день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 7 потому что 4 -(-3)=7
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