Температу воздуха утром была 4 градусов, а к вечеру стала равной -3 градуса На сколько градусов изменилась температура воздуха за день

Математика
Температу воздуха утром была 4 градусов, а к вечеру стала равной -3 градуса На сколько градусов изменилась температура воздуха за день
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 7 потому что 4 -(-3)=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Интелегенция поддерживающая ссср
Ответить
История
Подумайте какие факторы и как оказывали воздействия на средневековую торговлю
Ответить
История
Искусство,знание и письменность Древних Египтян?Ребят срочно!!
Ответить
Русский язык
Разобрать по составу : Заметелило,братство,ясный,поварёнок,резчик,обрисовывает,п??оверните и спрыгнуть. СРОЧНО!!!
Ответить
Литература
В чьем восприятии и при каких обстоятельствах впервые предстает перед читателями капитан Тушин?
Ответить