Помогите дам 40 баллов Задание: Составьте со словом 'земля' предложение так, чтобы оно было дополнением. Плиз помогите пожалуйста

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Помогите дам 40 баллов Задание: Составьте со словом 'земля' предложение так, чтобы оно было дополнением. Плиз помогите пожалуйста

Автор: Гость