Помогите дам 40 баллов Задание: Составьте со словом 'земля' предложение так, чтобы оно было дополнением. Плиз помогите пожалуйста

Русский язык
Помогите дам 40 баллов Задание: Составьте со словом 'земля' предложение так, чтобы оно было дополнением. Плиз помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети с землей творят чудеса.
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