Помогите пожалуйста мне нужно решение задачи с краткой записью.Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов.Для этого купили 114 гвоздик .Когда в каждый букет добавили ещё по 2 гвоздики,то в нём оказали...
Математика
Помогите пожалуйста мне нужно решение задачи с краткой записью.Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов.Для этого купили 114 гвоздик .Когда в каждый букет добавили ещё по 2 гвоздики,то в нём оказались 5 цветков.Сколько выпускников было в школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если когда добавили 2 гвоздики всего стало 5 , то до этого цветов было3. значит 114:3=38 учеников.
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