Помогите пожалуйста мне нужно решение задачи с краткой записью.Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов.Для этого купили 114 гвоздик .Когда в каждый букет добавили ещё по 2 гвоздики,то в нём оказали...

Математика

Помогите пожалуйста мне нужно решение задачи с краткой записью.Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов.Для этого купили 114 гвоздик .Когда в каждый букет добавили ещё по 2 гвоздики,то в нём оказались 5 цветков.Сколько выпускников было в школе?

Автор: Гость