2-3(х+2)=5-2х Помогите решить уравнение,с объеснением,запуталась.

Гость: Гость:

Итак, 2-3(х+2)=5-2х Сначала раскроем скобки, то есть умножим -3 сначала на х, потом на 2 2-3х-6=5-2х Потом упростим первую часть 2-6-3х=5-2х -4-3х=5-2х Далее перенесем все, что с х в первую часть, а остальное во вторую часть, меняя знаки перед числами -3х+2х=5+4 -х=9 х=-9