Периметр ромба равен 16 см,а один из углов равен 30 градусов.Найти радиус вписанной ?? ромб окружности?
Геометрия
Периметр ромба равен 16 см,а один из углов равен 30 градусов.Найти радиус вписанной ?? ромб окружности?
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