Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и запятые. Обьяснитеьправо??исание слов и пунктуацию.

Гость: Гость:

История, рассказанная гостем, показалась через чересчур неправдоподобной.2) Листва, сорванная с дерева, закружилась в вихре. 3) Вокруг толпились ребята, сбежавшиеся с соседних дворов. 4) Я долго любовался картиной, расстилавшейся перед моими глазами.