Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и запятые. Обьяснитеьправо??исание слов и пунктуацию.

Русский язык
Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и запятые. Обьяснитеьправо??исание слов и пунктуацию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
История, рассказанная гостем, показалась через чересчур неправдоподобной.2) Листва, сорванная с дерева, закружилась в вихре. 3) Вокруг толпились ребята, сбежавшиеся с соседних дворов. 4) Я долго любовался картиной, расстилавшейся перед моими глазами. 
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