Используя эти данные,составь задачу,решение которой записывается в виде выражения 54/9+27/9. пожалуйста помогите
Математика
Используя эти данные,составь задачу,решение которой записывается в виде выражения 54/9+27/9. пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одной парковке 54 машины. На другой 27. С первой парковки уехало в девять раз больше чем осталось.И со второй уехало в девять раз больше. Сколько машин осталомь на двух парковках?
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