На овощную базу привезли картофель капусту. Картофеля привезли 13,8т,что в 4 раза бо??ьше,чем капусты. Сколько тонн овощей привезли на базу?

Математика

На овощную базу привезли картофель капусту. Картофеля привезли 13,8т,что в 4 раза бо??ьше,чем капусты. Сколько тонн овощей привезли на базу?

Автор: Гость