На овощную базу привезли картофель капусту. Картофеля привезли 13,8т,что в 4 раза бо??ьше,чем капусты. Сколько тонн овощей привезли на базу?
Математика
На овощную базу привезли картофель капусту. Картофеля привезли 13,8т,что в 4 раза бо??ьше,чем капусты. Сколько тонн овощей привезли на базу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,8+(13,8×4)=X 13,8+55,2=X X=69 Ответ:69 тонн
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