2,3 внутренних и океанских морей

География
2,3 внутренних и океанских морей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренние:Средиземное, чёрное,красное. Которые относятся к океаническим(не внутренним) : Саргассово, Море Лаптевых,Восточно-сибирское, Берингово, Северное,и и.д
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