2,5×0,061×4выполнить удобным способом
Математика
2,5×0,061×4выполнить удобным способом
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2,5×0,061×4=10×0,061=0,61 Ответ: 0,61
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