Помогите пожалуйста очень надо срочно Описание картина Айвазовский "Девятый вал " 1) Айвазовский -мастер морского пейзажа 2)Описание картины :А) чем порожает картина с первого взгляда. Б)Величественный океан, морская стихия .В)...

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«Девятый вал» - настоящий шедевр русской живописи и пожалуй, самая известная картина великого художника-мариниста И. К. Айвазовского. В этой картине, как ни в какой другой, художник следует принципам романтического искусства - он описывает среди разнообразия жизненных явлений не типическое, а то, что выходит за пределы обыкновенного, исключительное. Полотно, написанное в 1850 году, завершает ранний период творчества живописца. Айвазовский показывает море, которое еще не успело успокоиться после неистового ночного шторма, и людей, потерпевших крушение в океане. Золотые лучи восходящего солнца освещают катящиеся волны. Самая большая из них – девятый вал – снова готова обрушиться на людей. Измученные неравной борьбой со стихией, они пытаются спастись на деревянных обломках мачты своего корабля. Всеми изобразительными средствами Айвазовский подчеркивает величие моря и упорство людей. Но мы не видим на картине ужаса катастрофы. Пусть неистовствует стихия и катятся гигантские волны. Вера и мужество людей помогут им справиться с бедой. С замечательным мастерством и силой передано Айвазовским великолепие волнующегося моря. На полотне все находится в движении, и море вместе с вздымающимися и тяжело обваливающимися волнами кажется по-настоящему «живым». Художник использует самые яркие краски палитры. Верхняя часть полотна написана в розовато-фиолетовых тонах – так окрашивают небо, проходя через клубящиеся, похожие на туман, облака, первые лучи солнца. Внизу – тревожное сине-зеленое море, гребни волн которого переливаются всеми цветами радуги. Картина Айвазовского «Девятый вал» – гимн мужеству человека, берущего верх над силами стихии, сколь страшной, столь и великолепной в своем грозном величии.