Четыре шестерни скреплены зубцами так: Шестерня 1 - 9 зубцов, шестерня 2 - 15, шестерня 3 - 8 и шестерня 4 - 16 зубцов. Шестерни 2 и 3 на одном валу Определить период вращения Шестерни 4 если частота вращения Шестерни 1 равна...

Физика

Четыре шестерни скреплены зубцами так: Шестерня 1 - 9 зубцов, шестерня 2 - 15, шестерня 3 - 8 и шестерня 4 - 16 зубцов. Шестерни 2 и 3 на одном валу Определить период вращения Шестерни 4 если частота вращения Шестерни 1 равна 5 об/с.

Автор: Гость