Четыре шестерни скреплены зубцами так: Шестерня 1 - 9 зубцов, шестерня 2 - 15, шестерня 3 - 8 и шестерня 4 - 16 зубцов. Шестерни 2 и 3 на одном валу Определить период вращения Шестерни 4 если частота вращения Шестерни 1 равна...
Физика
Четыре шестерни скреплены зубцами так: Шестерня 1 - 9 зубцов, шестерня 2 - 15, шестерня 3 - 8 и шестерня 4 - 16 зубцов. Шестерни 2 и 3 на одном валу Определить период вращения Шестерни 4 если частота вращения Шестерни 1 равна 5 об/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N₁ = 5 об/с n₂ = (9/15)·n₁ = 45/15 = 3 об/с n₃=n₂=3 об/с n₄=(8/16)·n₃ = 24/16 = 1,5 об/с T₄=1/n₄ = 1/1,5 ≈ 0,67 c
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