Найдите наименьшее значение функции y=2корень из x на промежутке [0,25;9)

Алгебра
Найдите наименьшее значение функции y=2корень из x на промежутке [0,25;9)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как эта функция возрастает в одну сторону, то в данноим промежутке наименьшее значение будет принимать при х=0,25; y=2*0,5=1; Ответ:1
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