Как царевна отнасилась к нисщей чернице
Литература
Как царевна отнасилась к нисщей чернице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке о мертвой царевне , она относилась с ней как с куклой . бранила её .
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